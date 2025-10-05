Dans le Congo de Lumumba, la bande-son mondiale de la solidarité (Afrique XXI)

Dans le Congo de Lumumba, la bande-son mondiale de la solidarité
Par Jean Stern
Afrique XXI, 0.10.25
Avec un documentaire foisonnant, Soundrack to a Coup d’État, le réalisateur belge Johan Grimonprez raconte l’arrivée au pouvoir au Congo, en 1960, de Patrice Lumumba, puis son assassinat quelques mois plus tard. Une leçon de choses sur le cynisme du colonialisme et la puissance du jazz... Lire la suite
