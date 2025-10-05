Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Dans le Congo de Lumumba, la bande-son mondiale de la solidarité (Afrique XXI)

par SLT 5 Octobre 2025, 07:08 Lumumba RDC Colonialisme Belgique Musique Articles de Sam La Touch

Dans le Congo de Lumumba, la bande-son mondiale de la solidarité
Par Jean Stern
Afrique XXI, 0.10.25

Avec un documentaire foisonnant, Soundrack to a Coup d’État, le réalisateur belge Johan Grimonprez raconte l’arrivée au pouvoir au Congo, en 1960, de Patrice Lumumba, puis son assassinat quelques mois plus tard. Une leçon de choses sur le cynisme du colonialisme et la puissance du jazz... Lire la suite

