Dans les coulisses de la campagne de Marco Rubio en faveur d'un changement de régime au Venezuela. Peu ou pas de Fentanyl en provenance du Venezuela selon les services de renseignement US (Dropesitenews)

Dans les coulisses de la campagne de Marco Rubio en faveur d'un changement de régime au Venezuela
Article originel : Inside Marco Rubio's Push for Regime Change in Venezuela
Par Ryan Grim, Saagar Enjeti, Jack Poulson
Drop Site News,24.10.25
Selon les services de renseignement étatsuniens le Venezuela ne fournit que très peu, voire pas du tout, de fentanyl....Lire la suite
Traduction : Alejandro Carranza, un pêcheur colombien âgé de 40 ans, a été identifié comme l'un des hommes tués lors d'une attaque américaine contre un bateau à la mi-septembre.
Depuis début septembre, les États-Unis mènent des attaques contre des bateaux dans les Caraïbes et accusent les personnes à bord d'être des trafiquants de drogue... pic.twitter.com/UODk1WjFui
— AJ+ (@ajplus) 21 octobre 2025