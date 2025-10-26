Dans les coulisses de la campagne de Marco Rubio en faveur d'un changement de régime au Venezuela. Peu ou pas de Fentanyl en provenance du Venezuela selon les services de renseignement US (Dropesitenews)

40-year-old Colombian fisherman Alejandro Carranza has been identified as one of the men killed in a U.S. boat strike in mid-September. Since early September, the U.S. has been carrying out strikes on boats in the Caribbean and accusing the people on board of being drug… pic.twitter.com/UODk1WjFui

