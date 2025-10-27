De Kinshasa à Goma, la paix demeure introuvable (Afrique XXI)

De Kinshasa à Goma, la paix demeure introuvable
Par Colette Braeckman
Afrique XXI, 27.10.25
Analyse · Malgré les annonces et les réunions de médiation, aucune avancée n’est visible dans l’est de la RD Congo, où le groupe M23/AFC étend son emprise militaire et administrative. De son côté, le régime congolais se durcit... Lire la suite
