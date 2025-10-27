Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
De Kinshasa à Goma, la paix demeure introuvable (Afrique XXI)

par SLT 27 Octobre 2025, 07:49 RDC M23 Rwanda Kagame Guerre Articles de Sam La Touch

De Kinshasa à Goma, la paix demeure introuvable
Par Colette Braeckman
Afrique XXI, 27.10.25

Analyse · Malgré les annonces et les réunions de médiation, aucune avancée n’est visible dans l’est de la RD Congo, où le groupe M23/AFC étend son emprise militaire et administrative. De son côté, le régime congolais se durcit... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

