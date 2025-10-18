Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

De suspect à victime : la stratégie payante du ministre Darmanin (Blast)

par SLT 18 Octobre 2025, 06:46 Darmanin Patterson Justice Allégations France Articles de Sam La Touch

De suspect à victime : la stratégie payante du ministre Darmanin
Blast, 18.10.25

Après l’ouverture de l’enquête pour viol qui l’a visé en 2017, Gérald Darmanin et ses avocats ont mis sur pied un plan destiné à décrédibiliser son accusatrice, Sophie Patterson, devant la justice et dans les médias. Pour imposer, avec le relais de soutiens puissants, un narratif le présentant en quasi victime d’une « professionnelle du sexe ». Une inversion accusatoire qui a pesé lourdement sur la procédure, désormais objet d’une plainte devant le juge européen. Nouvelles révélations...Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 18.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 18.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

