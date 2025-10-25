Depuis un mois, Microsoft-Bing et ses vassaux Duckduckgo et Qwant nous fichent en tête de leurs résultats de recherche comme "site conspirationniste"

Depuis un mois les (algorithmes des) moteurs de recherche Microsoft-Bing et ses deux supplétifs nous ont fiché sur le web comme "site conspirationniste" en tête de leurs résultats de recherche juste sous le lien menant vers notre blog (Voir les captures d'écran ci-dessous). Preuve si il en était qu'il existe une collusion étroite entre l'observatoire auto-désigné du conspirationnisme et certains GAFAM*.



Cette collusion avait déjà été signalée par Blast et Libération.



"Comme le relate le service CheckNews de Libération, le géant californien a offert à Conspiracy Watch « la diffusion des notices [produites par le site] en annonce Google [...] dans le cadre d’un programme de soutien aux ONG du moteur de recherche ». Il s’agit du programme Google Ad Grants, dont le principe est décrit ainsi par la firme californienne : « Chaque association éligible dispose d’un budget mensuel maximal de 10 000 US$ pour diffuser des publicités sur le Réseau de Recherche Google.com »".



Blast précise également que "Grâce à des partenariats avec Google et Bing (Microsoft), les contenus de Conspiracy Watch bénéficient gratuitement d’une promotion publicitaire sur ces moteurs de recherche."



* (A noter que Google, quant à lui, semble avoir arrêté de procéder de la sorte après 3 jours de stigmatisation infâme).





La question se pose de la légitimité de Conspiracy Watch et de son indépendance éditoriale compte-tenu de ses financements pour le moins opaques. On va y revenir tout tranquillement et tout prochainement.





De manière plus générale, on est en droit de se demander si nous allons entrer dans une ère de néosoviétisation de la gestion de l'info sur internet. La dissidence sera-t-elle pathologisée par des organismes prétendument indépendants mais financés en sous-main par des gouvernements et des lobbys puissants défendant un ordre libéral-atlantiste ? Des GAFAM de la même obédience se livreront-ils à une chasse aux sorcières aux accents macarthystes de cette même dissidence ? Théorie du complot, dramatisation excessive ou bien dystopie à venir ? A suivre...