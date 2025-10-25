Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Depuis un mois, Microsoft-Bing et ses vassaux Duckduckgo et Qwant nous fichent en tête de leurs résultats de recherche comme "site conspirationniste"

par SLT 25 Octobre 2025, 17:11

En novembre 2023, le site Conspiracy Watch a allégué que notre blog était "conspirationniste" appartenant à ce que ce média nomme la "complosphère". Les complotologues nous avaient fiché comme appartenant  à leur famille complotiste du "Nouvel Ordre Mondial", de "l'Etat Profond" et des "réseaux pédocriminels élitistes".

Depuis un mois les (algorithmes des) moteurs de recherche Microsoft-Bing et ses deux supplétifs nous ont fiché sur le web comme "site conspirationniste" en tête de leurs résultats de recherche juste sous le lien menant vers notre blog (Voir les captures d'écran ci-dessous). Preuve si il en était qu'il existe une collusion étroite entre l'observatoire auto-désigné du conspirationnisme et certains GAFAM*.

Cette collusion avait déjà été signalée par Blast et Libération.

"Comme le relate le service CheckNews de Libération, le géant californien a offert à Conspiracy Watch  « la diffusion des notices [produites par le site] en annonce Google [...] dans le cadre d’un programme de soutien aux ONG du moteur de recherche ». Il s’agit du programme Google Ad Grants, dont le principe est décrit ainsi par la firme californienne : « Chaque association éligible dispose d’un budget mensuel maximal de 10 000 US$ pour diffuser des publicités sur le Réseau de Recherche Google.com »".

Blast précise également que "Grâce à des partenariats avec Google et Bing (Microsoft), les contenus de Conspiracy Watch bénéficient gratuitement d’une promotion publicitaire sur ces moteurs de recherche."

* (A noter que Google, quant à lui, semble avoir arrêté de procéder de la sorte après 3 jours de stigmatisation infâme).


La question se pose de la légitimité de Conspiracy Watch et de son indépendance éditoriale compte-tenu de ses financements pour le moins opaques. On va y revenir tout tranquillement et tout prochainement.


De manière plus générale, on est en droit de se demander si nous allons entrer dans une ère de néosoviétisation de la gestion de l'info sur internet. La dissidence sera-t-elle pathologisée par des organismes prétendument indépendants mais financés en sous-main par des gouvernements et des lobbys puissants défendant un ordre libéral-atlantiste ? Des GAFAM de la même obédience se livreront-ils à une chasse aux sorcières aux accents macarthystes de cette même dissidence ? Théorie du complot, dramatisation excessive ou bien dystopie à venir ? A suivre...

-------------------------------------------

25.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
25.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
25.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

25.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

24.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
24.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
24.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

24.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

23.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
23.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

23.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

22.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
22.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

22.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

21.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
21.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
21.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

21.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

20.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
20.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
20.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

20.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

19.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
19.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

19.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

18.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
18.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
18.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

18.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

16.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
16.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

16.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

15.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
15.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
15.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

15.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

14.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
14.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
14.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

14.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

12.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
12.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
12.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

12.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

11.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
11.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
11.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

11.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

10.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
10.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
10.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

10.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

09.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
09.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

09.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

08.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
08.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

08.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

07.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
07.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
07.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

07.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

06.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
06.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

06.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

05.10.25 Capture Microsoft-Bing et Qwant
05.10.25 Capture Microsoft-Bing et Qwant

05.10.25 Capture Microsoft-Bing et Qwant

----------------------------------------------------------

04.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
04.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

04.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

03.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
03.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

03.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

01.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo
01.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

01.10.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo

----------------------------------------------------------

30.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
30.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
30.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

30.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

28.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
28.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant
28.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

28.09.25 Capture Microsoft-Bing, Duckduckgo et Qwant

----------------------------------------------------------

