Des documents étatsuniens divulgués révèlent l'existence d'un pacte militaire secret entre Israël et les pays arabes visant l'Iran pendant le génocide de Gaza : rapport (The Cradle)

Des documents étatsuniens divulgués révèlent l'existence d'un pacte militaire secret entre Israël et les pays arabes visant l'Iran pendant le génocide de Gaza : rapport

Article originel : Leaked US files expose secret Israeli–Arab military pact targeting Iran during Gaza genocide: Report

The Cradle, 12.10.25

La coopération sécuritaire du Qatar avec Israël n'a pas réussi à le protéger d'une frappe israélienne sur Doha visant à assassiner les dirigeants du Hamas en septembre.





Alors que les États arabes condamnaient la guerre menée par Israël contre les Palestiniens à Gaza comme un génocide, ils renforçaient secrètement leur coopération militaire avec les États-Unis et Israël afin de se prémunir contre une guerre avec l'Iran, comme le révèlent des documents divulgués par le Washington Post le 11 octobre.

Ces documents, rédigés entre 2022 et 2025, montrent que des responsables de six pays arabes ont rejoint leurs homologues israéliens et étatsuniens pour une série de réunions à Bahreïn, en Égypte, en Jordanie et au Qatar au cours des trois dernières années.

Les documents décrivent les efforts déployés par l'armée étatsunienne pour créer une « structure de sécurité régionale » qui inclurait Israël, le Qatar, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les documents mentionnent le Koweït et Oman comme « partenaires potentiels » du projet.

Les participants se sont réunis pour préparer la protection d'Israël en cas de guerre avec l'Iran en intégrant leurs forces aux systèmes de défense aérienne étatsuniens.

Les documents montrent que « la pièce maîtresse de la structure » était « un plan de défense aérienne pour lutter contre les missiles et les drones iraniens », écrit le Post...