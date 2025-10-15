Des documents falsifiés du KGB utilisés pour salir la réputation d'un journaliste au Parlement Article originel : Forged KGB Documents Used to Smear Journalist in Parliament Par Taylor C. Noakes The Walrus, 03.10.25 L'ancien député Chris Alexander a accusé David Pugliese d'être un espion russe. Les experts légistes affirment aujourd'hui que les preuves ont été fabriquées de toutes pièces.

C'était l'équivalent politique d'un assassinat.

Lors d'une réunion fin octobre 2024 de la commission permanente de la sécurité publique et nationale du Parlement, convoquée spécialement pour traiter de la désinformation et de l'ingérence russe dans les affaires canadiennes, un ancien ministre a accusé le journaliste David Pugliese d'être un agent des services secrets soviétiques et russes.

Chris Alexander, ancien ministre de l'Immigration du premier ministre Stephen Harper, a produit des photocopies de documents qui semblaient indiquer que Pugliese, longtemps associé à l'Ottawa Citizen, était un agent russe depuis des décennies. Alexander a affirmé que ces pages provenaient des « archives pré-1991 du KGB ukrainien ». Il a déclaré que ces documents étaient entre les mains de « responsables de la sécurité nationale » canadiens et qu'ils avaient été authentifiés par « plusieurs des plus grands experts mondiaux en matière de documents du KGB ». Lues dans l'ordre, ces pages retraçaient l'histoire d'un journaliste en pleine ascension, marqué, suivi et finalement évalué comme une recrue potentielle.

L'accusation était extraordinaire, mais la cible l'était tout autant. Parmi le petit nombre de journalistes spécialisés dans les questions de défense au Canada, Pugliese est l'une des rares voix critiques. Il n'a pas ménagé les politiciens, le ministère de la Défense nationale (MDN), le complexe militaro-industriel et les groupes d'intérêts particuliers à Ottawa qui jouent un rôle démesuré dans l'élaboration de notre politique étrangère. Parmi les récents reportages de Pugliese, on peut citer un article sur le fait que la police militaire des Forces canadiennes n'a pas examiné une enquête sur une agression sexuelle, un autre sur des missiles antichars défectueux envoyés pour armer les troupes canadiennes en Lettonie, et un autre encore sur la façon dont l'armée a suivi les comptes de réseaux sociaux d'un ancien combattant et a partagé des informations privées sans son consentement.

Les allégations d'Alexander ont eu des conséquences réelles. Pugliese a reçu de nombreuses menaces de mort et sa famille a été informée qu'elle serait expulsée. Il a dû renforcer la sécurité autour de son domicile. Le nom de Pugliese a également été ajouté à Myrotvorets, ou « le pacificateur », un site web nationaliste ukrainien qui publie une liste actualisée, souvent accompagnée de détails personnels, des personnes considérées comme des ennemis de l'Ukraine. Une recherche sur « David Pugliese KGB » fait apparaître de nombreux articles faisant référence à l'accusation initiale, et certains sites web ukrainiens, tels que European Pravda et Euromaidan Press, continuent de condamner Pugliese en le qualifiant d'espion.

Il y a quelques semaines, une enquête médico-légale menée par le chercheur indépendant Giuseppe Bianchin a révélé que les documents présentés par Alexander en octobre dernier avaient été « fabriqués dans l'intention délibérée de tromper ». Selon le rapport de Bianchin, achevé en juillet, les archives ukrainiennes n'ont pas pu vérifier ces fichiers, et les typographes et graphologues internationaux recrutés par Bianchin, figures de proue dans leur domaine, ont conclu qu'il s'agissait d'un canular.

Le fait que ces documents aient été présentés comme des faits avérés, qui plus est lors d'une audience consacrée à la désinformation, était une ironie amère. Au lieu de démasquer un espion, Alexander a peut-être fini par offrir au Parlement une étude de cas sur la manière dont les mensonges gagnent du terrain... Lire la suite