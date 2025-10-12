Des documents révèlent que les États arabes ont renforcé leur coopération avec l'armée israélienne pendant la guerre à Gaza tout en dénonçant la guerre (Washington Post)

Des documents révèlent que les États arabes ont renforcé leur coopération avec l'armée israélienne pendant la guerre à Gaza

Article originel : Arab states expanded cooperation with Israeli military during Gaza war, files show

The Washington Post, 11.10.25

Des responsables militaires israéliens et arabes se sont réunis à plusieurs reprises pour des réunions et des formations, organisées par le Commandement central étatsunien, sur les menaces régionales, l'Iran et les tunnels souterrains.



Alors même que les principaux États arabes condamnaient la guerre dans la bande de Gaza, ils renforçaient discrètement leur coopération en matière de sécurité avec l'armée israélienne, comme le révèlent des documents étatsuniens divulgués. Ces liens militaires ont été mis à mal après la frappe aérienne israélienne au Qatar en septembre, mais pourraient désormais jouer un rôle clé dans la supervision du cessez-le-feu naissant à Gaza...

