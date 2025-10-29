Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Des fuites révèlent l'effondrement de l'« opposition » biélorusse soutenue par l'UE et les États-Unis (The GrayZone)

par SLT 29 Octobre 2025, 17:45 Biélorussie UE USA OTAN Tsikhanouskaya Médias Russie Articles de Sam La Touch

Des fuites révèlent l'effondrement de l'« opposition » biélorusse soutenue par l'UE et les États-Unis 
Article originel : Leaks expose collapse of EU/US-backed Belarusian ‘opposition’
Par Kit Klarenberg
The GrayZone, 29.10.25

 

Sviatlana Tsikhanouskaya a été saluée par les gouvernements et les médias occidentaux comme la sauveuse et la dirigeante légitime de la Biélorussie. Mais des courriels divulgués révèlent que sa campagne de plus en plus impopulaire pour le pouvoir à Minsk a failli s'effondrer sous le poids des scandales de corruption et des luttes intestines... Lire la suite

