Des missiles sol-air et des drones meurtriers se répandent sur les champs de bataille soudanais (The Washington Post)

Des missiles sol-air et des drones meurtriers se répandent sur les champs de bataille soudanais

Article originel : Surface-to-air missiles and deadly drones spread on Sudan's battlefields

The Washington Post, 01.10.25



Les combattants possèdent désormais des armes antiaériennes qui pourraient menacer le trafic aérien civil, ainsi que ce qui semble être un système de missiles sol-air chinois, selon des experts... Lire la suite