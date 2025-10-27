Des procès de 36 minutes et sans jury - Les tribunaux fascistes de masse de Starmer (Craig Murray)

Comme Snow le sait certainement, les gens ordinaires n’ont pas les moyens de se rendre devant la Haute Cour. Ce qui est inquiétant, c’est que les procès se dérouleront devant des juges, dont l’épouvantable Snow, sans jury.

Snow a rétorqué : « Je suis convaincu que le temps est suffisant. Je ne vais pas accorder plus de temps. Votre seul recours est la Haute Cour ».

Snow a maintenant décrété que les 2 000 personnes accusées en vertu de l’article 13 de la loi sur le terrorisme pour avoir soutenu Palestine Action seront jugées par groupes de cinq, à raison de dix personnes par jour, soit 36 minutes d’audience pour chaque accusé. Il s’agit d’une farce, d’un spectacle de procès-spectacle de masse. Les 36 minutes comprennent à la fois les arguments de l’accusation et de la défense, ainsi que le contre-interrogatoire.

Ces plans ont été élaborés par le juge Michael Snow. Il est l’incarnation même des préjugés judiciaires. Lorsque Julian Assange a comparu devant Snow lors de la première audience après avoir été traîné hors de l’ambassade, Snow a qualifié Assange de « narcissique », alors que celui-ci n’avait rien dit d’autre que confirmer son nom et qu’aucune preuve n’avait été présentée.

Les personnes accusées de terrorisme pour avoir soutenu Palestine Action n’auront pas droit à un jury lors de procès limités à 36 minutes chacun, avec des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois. Tels sont les projets des tribunaux Starmer pour les procès de masse des manifestants anti-génocide.

Le plus étonnant dans cette législation draconienne est peut-être que le simple fait d’éveiller des soupçons constitue en soi une infraction. Peu importe que ces soupçons s’avèrent fondés ou non. Ils peuvent être totalement erronés, mais si vous avez éveillé les soupçons d’un policier pour des « motifs raisonnables », vous êtes coupable.

Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Votre intention n’est pas prise en compte ; vous aviez peut-être à cœur d’empêcher un génocide ou de vous opposer à la destruction de la liberté d’expression. Le juge Snow et ses semblables s’en moquent. Ils veulent seulement savoir si un policier à moitié instruit vous a soupçonné de soutenir une organisation terroriste. Il n’y a pas de jury à qui vous pouvez expliquer vos actions – et qui serait très susceptible de vous comprendre.

J’ai vu cette infraction de responsabilité stricte comparée à la possession de drogues de classe A. Mais en réalité, ce n’est pas le cas. L’analogie correcte serait un crime où l’infraction consistait à éveiller le soupçon que vous possédiez des drogues de classe A, que vous en ayez réellement ou non.

Le fait d’avoir vu 2 000 citoyens honnêtes, pour la plupart âgés et souvent infirmes, se faire traîner comme du bétail dans cette file d’attente de la justice de masse et envoyer en prison, sans avoir la possibilité de se défendre, marquera un tournant décisif dans la descente vertigineuse du Royaume-Uni vers le fascisme.

Le meilleur moyen de lutter contre ce processus ridiculement injuste, auquel se sont directement opposés le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, Amnesty International et Liberty, est de contester juridiquement une loi absurde et oppressive. C’est ce qui se fait actuellement en Angleterre et en Écosse, qui sont des juridictions distinctes. Je suis le « requérant » dans l’affaire écossaise.

Il existe des précédents de décisions différentes dans les différentes juridictions. Les tribunaux écossais ont jugé illégale la prorogation du Parlement par Boris Johnson, tandis que les tribunaux anglais l’ont jugée légale. En fin de compte, la Cour suprême a donné raison aux tribunaux écossais. Il est également possible que Palestine Action opère simplement de manière légale dans une juridiction et non dans l’autre, car la loi est souvent différente dans les deux pays. Le raisonnement juridique de l’affaire est expliqué ici.

Nous avons désespérément besoin de fonds. Nous avons maintenant une campagne de financement participatif qui verse directement de l’argent à l’équipe juridique. Je comprends que la plupart des personnes de bonne volonté ont fait des dons à de nombreuses causes en ces temps difficiles. Si vous ne pouvez pas faire de don, merci de nous aider en faisant connaître cette campagne de financement participatif.

Craig Murray

Traduction Le Grand Soir