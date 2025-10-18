Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Des soldats israéliens révèlent que des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont été « enterrées et brûlées » à Gaza alors que la famine s'abattait sur la bande de Gaza (The Cradle)

par SLT 18 Octobre 2025, 05:55 Gaza Famine Armée israélienne Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Article originel : Israeli soldiers reveal thousands of tons of aid 'buried, burned' in Gaza as famine took over strip
The Cradle, 18.10.25

 

Les organisations de défense des droits humains affirment qu'Israël mène une « campagne délibérée d'affamement » à Gaza... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 18.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 18.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

