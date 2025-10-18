Des soldats israéliens révèlent que des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont été « enterrées et brûlées » à Gaza alors que la famine s'abattait sur la bande de Gaza (The Cradle)

Des soldats israéliens révèlent que des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont été « enterrées et brûlées » à Gaza alors que la famine s'abattait sur la bande de Gaza

Article originel : Israeli soldiers reveal thousands of tons of aid 'buried, burned' in Gaza as famine took over strip

The Cradle, 18.10.25

Les organisations de défense des droits humains affirment qu'Israël mène une « campagne délibérée d'affamement » à Gaza... Lire la suite