Deux ans de génocide depuis un petit coin de Palestine (Common Dreams)

Deux ans de génocide depuis un petit coin de Palestine

Article originel : Two years of genocide from a little corner in Palestine

Par Qassam Muaddi

Common Dreams, 09.10.25

Taybeh, un petit village de Cisjordanie connu pour son héritage chrétien, est loin de Gaza. Mais depuis le 7 octobre, il y a deux ans, la vie a radicalement changé, le génocide et l'occupation israélienne ayant touché tous les Palestiniens...Lire la suite