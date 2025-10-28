Du matériel militaire britannique exporté vers les EAU utilisé par les milices du FSR accusées de génocide découvert au Soudan, selon l'ONU (The Guardian)

Du matériel militaire britannique utilisé par des milices accusées de génocide découvert au Soudan, selon l'ONU

Article originel : UK military equipment used by militia accused of genocide found in Sudan, UN told

The Guardian, 28.10.25



Exclusif : deux dossiers consultés par le Conseil de sécurité soulèvent des questions sur l'exportation d'armes britanniques vers les Émirats arabes unis, accusés d'avoir fourni des armes au groupe paramilitaire des FSR.







Du matériel militaire britannique a été retrouvé sur des champs de bataille au Soudan, utilisé par les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire accusé de génocide, selon des documents consultés par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Des systèmes de visée pour armes légères fabriqués au Royaume-Uni et des moteurs britanniques pour véhicules blindés de transport de troupes ont été retrouvés sur des sites de combat dans un conflit qui a désormais provoqué la plus grande catastrophe humanitaire au monde.

Ces découvertes ont de nouveau suscité un examen minutieux des exportations d'armes britanniques vers les Émirats arabes unis (EAU), qui ont été accusés à plusieurs reprises de fournir des armes aux paramilitaires du groupe FSR au Soudan.

Elles soulèvent également des questions pour le gouvernement britannique et son rôle potentiel dans l'alimentation du conflit...



Lire la suite