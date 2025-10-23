Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Anicet Ekane : « Si le régime Biya persiste, ce sera une incitation à la révolte » (Afrique XXI)

par SLT 23 Octobre 2025, 09:43 Cameroun Biya Dictature Elections Françafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Anicet Ekane : « Si le régime Biya persiste, ce sera une incitation à la révolte »
Par ,
Afrique XXI, 22.10.25

Entretien · À la veille de l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle camerounaise, Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), explique la stratégie d’union défendue par son parti afin de faire tomber, par les urnes, le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies... Lire la suite

---------------------------------------------------------
