Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Anicet Ekane : « Si le régime Biya persiste, ce sera une incitation à la révolte » (Afrique XXI)

Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Anicet Ekane : « Si le régime Biya persiste, ce sera une incitation à la révolte »
Par Thomas Deltombe, Jean-Bruno Tagne
Afrique XXI, 22.10.25
Entretien · À la veille de l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle camerounaise, Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), explique la stratégie d’union défendue par son parti afin de faire tomber, par les urnes, le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies... Lire la suite
