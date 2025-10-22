Embargo des EAU : La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols au départ du Soudan vers les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or (TRT Afrika)

La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols par les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or

Article originel : Sudan pound depreciates after UAE flight ban hits gold exports

TRT Afrika, 21.10.25

La livre soudanaise a perdu près des deux cinquièmes de sa valeur après qu'un embargo de facto sur les vols au départ de Port-Soudan, capitale provisoire de l'armée, vers les Émirats arabes unis a perturbé le commerce vital de l'or.... Lire la suite