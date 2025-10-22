Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Embargo des EAU : La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols au départ du Soudan vers les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or (TRT Afrika)

par SLT 22 Octobre 2025, 15:34 Soudan EAU Or Embargo Monnaie Economie Crise Emirafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols par les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or
Article originel : Sudan pound depreciates after UAE flight ban hits gold exports
TRT Afrika, 21.10.25

 

La livre soudanaise a perdu près des deux cinquièmes de sa valeur après qu'un embargo de facto sur les vols au départ de Port-Soudan, capitale provisoire de l'armée, vers les Émirats arabes unis a perturbé le commerce vital de l'or.... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

