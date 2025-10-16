Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi (Le Canard enchaîné)

par SLT 16 Octobre 2025, 17:32 Macron Sanofi Big Pharma Vaccin Eflueda HAS Allégations France Articles de Sam La Touch

Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi
Par Fanny Ruz-Guindos et Louise Colvert
Le Canard enchaîné, 14.10.25


Pour ne pas être prise en grippe par l’Elysée, la Haute Autorité de santé, dotée d'un nouveau président parachuté par Macron, a caviardé un rapport pour justifier le remboursement intégral de l’Efluelda. Le fleuron de l'industrie pharmaceutique hexagonale compte soigner ses bénéfices avec ce vaccin vendu deux fois plus cher que ses concurrents, sans être plus efficace... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« La République ne déboulonnera pas de statues ». Les biscuits mémoriels du président Macron (Le Monde diplomatique)
« La République ne déboulonnera pas de statues ». Les biscuits mémoriels du président Macron (Le Monde diplomatique)
[Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)
[Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)
[Vidéo] Macron-Lecornu II, pourquoi c’est terminé avant d’avoir commencé (Le Media)
[Vidéo] Macron-Lecornu II, pourquoi c’est terminé avant d’avoir commencé (Le Media)
L’agonie du présidentialisme à la française (Blast)
L’agonie du présidentialisme à la française (Blast)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog