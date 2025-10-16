Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi (Le Canard enchaîné)

Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi

Par Fanny Ruz-Guindos et Louise Colvert

Le Canard enchaîné, 14.10.25



Pour ne pas être prise en grippe par l’Elysée, la Haute Autorité de santé, dotée d'un nouveau président parachuté par Macron, a caviardé un rapport pour justifier le remboursement intégral de l’Efluelda. Le fleuron de l'industrie pharmaceutique hexagonale compte soigner ses bénéfices avec ce vaccin vendu deux fois plus cher que ses concurrents, sans être plus efficace... Lire la suite