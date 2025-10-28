Empreintes spectrales du cœur : des chercheurs taïwanais détectent des changements vasculaires cachés après la vaccination avec Moderna (TrialSite News)

Dans une nouvelle étude publiée dans l'European Journal of Pharmacology (Elsevier, octobre 2025), le Dr. Chun-Chao Chen et ses collègues de l'université médicale de Taipei présentent une hypothèse frappante : les effets secondaires cardiovasculaires subtils consécutifs à la vaccination par le vaccin mRNA-1273 de Moderna peuvent être détectés de manière non invasive grâce à l'analyse spectrale du pouls artériel. L'équipe a cherché à déterminer si l'analyse avancée des formes d'onde, normalement utilisée dans les diagnostics cardiovasculaires, pouvait révéler des changements précoces dans l'élasticité vasculaire ou les performances cardiaques après la vaccination. Leurs conclusions suggèrent que le vaccin de Moderna peut induire une rigidité vasculaire transitoire mais mesurable, détectable grâce à des harmoniques précises du pouls.... Lire la suite