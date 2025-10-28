Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Empreintes spectrales du cœur : des chercheurs taïwanais détectent des changements vasculaires cachés après la vaccination avec Moderna (TrialSite News)

par SLT 28 Octobre 2025, 13:37 Thrombose Vaccin Moderna Myocardite Articles de Sam La Touch

Empreintes spectrales du cœur : des chercheurs taïwanais détectent des changements vasculaires cachés après la vaccination avec Moderna
Article originel : Spectral Fingerprints of the Heart: Taiwanese Researchers Detect Hidden Vascular Changes After Moderna Vaccine
Trial Site News, 21.10.25

Dans une nouvelle étude publiée dans l'European Journal of Pharmacology (Elsevier, octobre 2025), le Dr. Chun-Chao Chen et ses collègues de l'université médicale de Taipei présentent une hypothèse frappante : les effets secondaires cardiovasculaires subtils consécutifs à la vaccination par le vaccin mRNA-1273 de Moderna peuvent être détectés de manière non invasive grâce à l'analyse spectrale du pouls artériel. L'équipe a cherché à déterminer si l'analyse avancée des formes d'onde, normalement utilisée dans les diagnostics cardiovasculaires, pouvait révéler des changements précoces dans l'élasticité vasculaire ou les performances cardiaques après la vaccination. Leurs conclusions suggèrent que le vaccin de Moderna peut induire une rigidité vasculaire transitoire mais mesurable, détectable grâce à des harmoniques précises du pouls.... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Selon une étude publiée dans Nature, les personnes vaccinées contre la COVID-19 présentent un risque plus élevé d'occlusion vasculaire rétinienne sous toutes ses formes
Selon une étude publiée dans Nature, les personnes vaccinées contre la COVID-19 présentent un risque plus élevé d'occlusion vasculaire rétinienne sous toutes ses formes
Le vaccin AstraZeneca interdit en Australie en raison de cas de thrombocytopénie (Vidéo)
Le vaccin AstraZeneca interdit en Australie en raison de cas de thrombocytopénie (Vidéo)
URGENT : 17 % des adolescents ont présenté des symptômes cardiaques après leur deuxième injection d'ARNm de Pfizer, selon un nouvel article scientifique revu par des pairs (Alex Berenson)
URGENT : 17 % des adolescents ont présenté des symptômes cardiaques après leur deuxième injection d'ARNm de Pfizer, selon un nouvel article scientifique revu par des pairs (Alex Berenson)
Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer lié à la coagulation du sang selon la FDA (Epoch Times)
Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer lié à la coagulation du sang selon la FDA (Epoch Times)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog