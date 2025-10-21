Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Emprisonnement de Sarkozy. France info évoque des Français partagés, France 24 évoque un sondage favorable des Français à son incarcération à 58%. Selon France Info il n'aura pas de fouilles corporelles, sur France 24 il en aura.

par SLT 21 Octobre 2025, 07:59 Sarkozy France info France Télévisions Prison Françafrique Médias France Articles de Sam La Touch

Le traitement de l'emprisonnement ce matin de Nicolas Sarkozy semble bénéficier d'un traitement différencié sur France Info (dans l'émission L'info s'éclaire) et France 24 (dans l'Edition spéciale). Ce matin, un journaliste déclarait que les Français étaient partagés quand à l'emprisonnement de Sarkozy tandis qu'un magistrat à la Cour de Cassation évoquait un sondage favorable de 58% des Français. SUr France info, il était évoqué le fait que Sarkozy ne serait pas fouillé au corps tandis que sur France 24, la journaliste déclarait qu'elle aurait bien lieu.

