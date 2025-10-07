En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)

France : l'Assemblée qualifie l'Etat islamique de "génocidaire"
Reuters, 08.12.2016
...La résolution a été votée par le groupe Les Républicains, qui en est à l'origine, et par les groupes UDI (centriste) et celui du Front de gauche.
Le groupe PS s'est abstenu, la résolution ne faisant pas référence "aux centaines de milliers de victimes du régime syrien" ni aux bombardements de la ville d'Alep, en Syrie...Lire la suite
Assemblée nationale
XIVe législature
Session ordinaire de 2016-2017
Compte rendu intégral
Première séance du jeudi 08 décembre 2016
Reconnaissance du génocide perpétré par Daech
