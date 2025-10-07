Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)

par SLT 7 Octobre 2025, 08:49 Syrie EI Yazidie Génocide Assemblée nationale Parti socialiste France Articles de Sam La Touch

Minorité yazidie: une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide
AFP, 07.10.25

France : l'Assemblée qualifie l'Etat islamique de "génocidaire"
Reuters, 08.12.2016

...La résolution a été votée par le groupe Les Républicains, qui en est à l'origine, et par les groupes UDI (centriste) et celui du Front de gauche.

Le groupe PS s'est abstenu, la résolution ne faisant pas référence "aux centaines de milliers de victimes du régime syrien" ni aux bombardements de la ville d'Alep, en Syrie...Lire la suite

Assemblée nationale
XIVe législature
Session ordinaire de 2016-2017
Compte rendu intégral
Première séance du jeudi 08 décembre 2016

Reconnaissance du génocide perpétré par Daech

