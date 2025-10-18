Etats-Unis. La guerre omniprésente de Trump : une insurrection contre la Constitution (Off Guardian)

La guerre omniprésente de Trump : une insurrection contre la Constitution Article originel : Trump’s Everywhere War: An Insurrection Against the Constitution Par John & Nisha Whitehead Off Guardian, 13.10.25

« Quand ils sont arrivés au milieu de la nuit, ils ont terrorisé les familles qui vivaient là. Il y avait des enfants sans vêtements, ils ont été attachés avec des liens en plastique, emmenés dehors à 3 heures du matin. Un résident âgé, citoyen étatsunien sans mandat d'arrêt, a été emmené dehors et menotté pendant trois heures. Les portes ont été arrachées de leurs gonds, les murs ont été enfoncés, les agents de l'immigration sont arrivés à bord d'hélicoptères Black Hawk... C'est ça, les Etats-Unis. »

Brandon Johnson, maire de Chicago



Lorsque le gouvernement peut qualifier n'importe qui ou n'importe quoi d'ennemi afin de mener une guerre, nous sommes tous en danger.

Ce danger n'est plus théorique.

Au moment même où l'administration vante les frappes militaires meurtrières contre des bateaux vénézuéliens dans les eaux des Caraïbes, des agents fédéraux mènent des raids militarisés coordonnés dans des maisons à Chicago, descendant en rappel depuis des hélicoptères Black Hawk sur des immeubles d'habitation, traînant des familles hors de leurs maisons, séparant les enfants de leurs parents et utilisant des attaches en plastique pour les immobiliser, même s'il s'agit de citoyens.

Le message, explicite ou implicite, est que le gouvernement est en état de guerre partout : à l'étranger, en mer et désormais à nos portes.

Cette « guerre partout » repose sur une simple redéfinition : appelez cela une guerre, et la cible devient un combattant. Appelez la ville un champ de bataille, et ses habitants deviennent des suspects...Lire la suite