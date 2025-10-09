Fabriquer le consentement : le manuel de propagande et de pouvoir de l'industrie agroalimentaire (Off Guardian)

Fabriquer le consentement : le manuel de propagande et de pouvoir de l'industrie agroalimentaire Article originel : Manufacturing Consent: Big Ag’s Playbook of Propaganda and Power Off Guardian, 08.10.25

Antonio Gramsci affirmait que la propagande est le principal moyen par lequel le pouvoir contemporain s'affirme. Pour Gramsci, la propagande est au cœur de l'hégémonie culturelle ; en d'autres termes, la domination d'une vision particulière du monde (souvent celle de la classe dirigeante ou de l'élite) qui est si profondément intériorisée par la société qu'elle devient « sens commun » et est acceptée sans critique comme naturelle et inévitable.





Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'agro-industrie transnationale a pu asseoir sa domination sur le système alimentaire mondial, notamment son énorme influence économique et politique. Cependant, les idées de Gramsci, associées à la « manipulation du consentement » de Bernays et au modèle de propagande médiatique de Chomsky et Herman, nous aident à comprendre la domination de ce secteur sur le plan idéologique.

La théorie de l'hégémonie culturelle de Gramsci décrit comment les intérêts dominants prennent le contrôle par la force ou par la loi, mais surtout en façonnant les croyances culturelles et les récits de l'ensemble de la société. Les écoles, les médias et les institutions scientifiques contribuent à préserver le statu quo afin de garantir que les intérêts qu'ils servent en fin de compte soient perçus comme la réalité elle-même.

Bernays a développé cette idée en affirmant que la propagande moderne fait appel à des émotions irrationnelles et à des désirs inconscients, manipulant le consentement pour aboutir à des résultats profondément injustes. Le modèle de propagande de Chomsky et Herman adapte ces idées à l'ère des médias, révélant comment le consentement est fabriqué à travers des informations sélectives, des témoignages d'experts, la propriété des voies d'information par les entreprises et le filtrage systématique des dissidences... Lire la suite