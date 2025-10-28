Fanon hier, aujourd’hui (Survie / Algeria Watch)

Fanon hier, aujourd’hui
Survie, 27.10.25
Les associations Survie et Algeria-Watch vous invitent à une projection du film Fanon hier, aujourd’hui.
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Hassane Mezine, Omar Benderra (Algeria-Watch) et Camille Lesaffre (Survie) avec pour thème Fanon : de la Caraïbe à l’Afrique, Désaliénation et Libération, 1er novembre Fanon algérien.
Samedi 1er Novembre 2025 à 19H au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS (métro rue des boulets ligne 9).
