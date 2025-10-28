Fanon hier, aujourd’hui (Survie / Algeria Watch)

Projection-débat "Fanon hier, aujourd’hui" en présence du réalisateur Centre International des Cultures Populaires (CICP) 21 ter, rue Voltaire

Les associations Survie et Algeria-Watch vous invitent à une projection du film Fanon hier, aujourd’hui.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Hassane Mezine, Omar Benderra (Algeria-Watch) et Camille Lesaffre (Survie) avec pour thème Fanon : de la Caraïbe à l’Afrique, Désaliénation et Libération, 1er novembre Fanon algérien.

Samedi 1er Novembre 2025 à 19H au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS (métro rue des boulets ligne 9).