Fanon hier, aujourd’hui (Survie / Algeria Watch)

par SLT 28 Octobre 2025, 13:08 Fanon Résistance Algérie Colonialisme France Articles de Sam La Touch

Fanon hier, aujourd’hui
Survie, 27.10.25

Projection-débat "Fanon hier, aujourd’hui" en présence du réalisateur Samedi 1er novembre de 19h00 à 22h00 Centre International des Cultures Populaires (CICP) 21 ter, rue Voltaire

Les associations Survie et Algeria-Watch vous invitent à une projection du film Fanon hier, aujourd’hui.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Hassane Mezine, Omar Benderra (Algeria-Watch) et Camille Lesaffre (Survie) avec pour thème Fanon : de la Caraïbe à l’Afrique, Désaliénation et Libération, 1er novembre Fanon algérien.

Samedi 1er Novembre 2025 à 19H au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS (métro rue des boulets ligne 9).

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 28.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 28.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

