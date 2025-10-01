Fiché en 2023 par Conspiracy Watch, Bing, Ducduckgo et Qwant continuent de nous stigmatiser en tête de leurs résultats, Google finit par s'abstenir...

NB : Cet article est apparu à 3 reprises sur notre blog car depuis 6 mois nous avons des problèmes d'enregistrement de certains articles. Prière de nous en excuser (voir à la fin de l'article).

En 2023, Conspiracy Watch nous a fiché comme un bloig "conspirationniste" appartenant à la "complosphère". Depuis septembre 2025, des moteurs de recherche affichent ce fichage en tête de leurs résultats nous présentant comme "site conspirationniste". Nous l'avions signalé dans un article intitulé : Quand des moteurs de recherche affichent la note infamante de Conspiracy Watch sur le blog de SLT en deuxième position de leurs résultats Trois jours plus tard Google semble avoir pour le moment cessé d'afficher ces allégations que nous rejetons. Il faut dire que Google avait mis en caractère gras cette stigmatisation "Le Blog Sam La Touch est un site conspirationniste...". Celle-ci a disparu de façon étonnante. Y-a-t-il une éthique chez Google et moins chez les autres ?

Capture d'écran du moteur de recherche Google en date du 28.09.25

A présent voilà l'information que nous retrouvons chez Google concernant la notice de Conspiracy Watch à notre égard :

Capture d'écran du moteur de recherche Google en date du 30.09.25

Capture d'écran du moteur de recherche Google en date du 30.09.25

Nous ne sommes pas opposés au fait que les moteurs de recherche mettent la note d'information de Conspiracy Watch dans leurs résultats bien que la phrase citée dans son entièreté ne fait pas partie stricto sensu d'une phrase citée dans la notice mais bel et bien de l'esprit des allégations de "l'observatoire de la conspiration".





Précédemment, le site Robothumb nous avait qualifié de site quasi-pornographique : ""...Le-blog-sam-la-touch.over-blog.com est un site pas encore vraiment estimé par Alexa. Le Blog Sam La Touch Over fournit un contenu destiné aux adultes (par exemple des images sexuelles ou un langage offensant), donc les utilisateurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à le visiter . 44.1% des visiteurs de Le-blog-sam-la-touch.over-blog.com viennent du pays suivant: France; et cela lui a permis d’être classé 266ème dans le même pays...."(Copie en date du 25.11.22, 20hGMT) "

Robothumb finit par reconnaître 3 ans plus tard que notre blog propose : "un contenu familial sécurisé et généralement protégé, donc les utilisateurs de tous âges peuvent le visiter"





Les moteurs de recherche ont affiché ce résultat sur la première page de leurs résultats quand on faisait une recherche sur notre blog, ce qui est en fait normal mais jamais en deuxième position sous le résultat principal renvoyant à notre blog.



Depuis fin septembre nous constatons que la note d'info de Conspiracy Watch nous traitant de blog "complotiste" est souvent mis en deuxième position des résultats quand on tape "Le blog sam la touch" ce qui peut être interprété par l'internaute lambda comme une mise en garde. D'ailleurs notre fréquentation a bien diminué sur ces derniers jours.



Voici les captures d'écran récentes des moteurs de recherche Bing, Duckduckgo et Qwant.

Capture d'écran du moteur de recherche Bing en date du 01.10.25

Capture d'écran du moteur de recherche Duckduckgo en date du 01.10.25

Capture d'écran du moteur de recherche Qwant en date du 30.09.25

