Fonds Marianne. L'audition calamiteuse de Marlène Schiappa (Vidéo)

Fonds Marianne : audition de Marlène Schiappa Mercredi 14 juin 2023, la commission d'enquête sur le "Fonds Marianne" auditionne Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022.
Fonds Marianne: au Sénat, Marlène Schiappa cafouille dans ses archives
Libération, 14.06.23
Entendue devant la commission d’enquête sénatoriale, Marlène Schiappa, mise en difficulté, s’est évertuée à nier toute responsabilité dans l’affaire du fonds Marianne, face à des éléments matériels qui tendent pourtant à prouver une présélection du projet de Mohamed Sifaoui.... Lire la suite
Fonds Marianne : auditionnée, Marlène Schiappa peine à convaincre la commission d'enquête du Sénat
France Bleue, 14.06.23
Dans l'affaire du fonds Marianne, dont l'utilisation fait l'objet de soupçons de détournement de fonds, la ministre Marlène Schiappa, qui avait créé le fonds, a été auditionnée ce mercredi par la commission d'enquête du Sénat. Elle a eu du mal à convaincre. On vous explique.
Ce mercredi, c'était au tour de Marlène Schiappa d'être auditionnée par la commission d'enquête du Sénat dans l'affaire du fonds Marianne. Ministre de la Citoyenneté à l'époque de l'assassinat de Samuel Paty, c'est elle qui a créé ce fonds, destiné à lutter contre le séparatisme, en avril 2021, après la mort de l'enseignant. L'utilisation de cette enveloppe de 2,5 millions d'euros est aujourd'hui au cœur de soupçons de détournements de fonds, et une information judiciaire est ouverte dans cette affaire, après plusieurs rebondissements. La Secrétaire d'État, désormais en charge de l'Économie sociale et solidaire, a tenté de s'expliquer sur son rôle dans cette affaire. Elle n'a pas vraiment convaincu les sénateurs...Lire la suite
