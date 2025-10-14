Fonds Marianne. L'audition calamiteuse de Marlène Schiappa (Vidéo)

Fonds Marianne : audition de Marlène Schiappa Mercredi 14 juin 2023, la commission d'enquête sur le "Fonds Marianne" auditionne Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022.

Fonds Marianne: au Sénat, Marlène Schiappa cafouille dans ses archives

Libération, 14.06.23 Entendue devant la commission d’enquête sénatoriale, Marlène Schiappa, mise en difficulté, s’est évertuée à nier toute responsabilité dans l’affaire du fonds Marianne, face à des éléments matériels qui tendent pourtant à prouver une présélection du projet de Mohamed Sifaoui.... Lire la suite

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------