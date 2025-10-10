Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Françafrique. Biya brigue un 8ème mandat à 92 ans et Ouattara un 4ème mandat, les principaux opposants Gbagbo et Thiam écartés des élections

par SLT 10 Octobre 2025, 17:12 Ouattara Biya Dictature Cameroun Côte d'Ivoire Françafrique Articles de Sam La Touch

Présidentielle au Cameroun: Paul Biya brigue un 8ème mandat à 92 ans * FRANCE 24 Le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un huitième mandat à l'âge de 92 ans. L'élection présidentielle aura lieu le12 octobre 2025 au Cameroun.

Les deux principaux opposants exclus de la présidentielle en Côte d'Ivoire
Le Temps, 09.09.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 10.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 10.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

