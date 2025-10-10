Françafrique. Biya brigue un 8ème mandat à 92 ans et Ouattara un 4ème mandat, les principaux opposants Gbagbo et Thiam écartés des élections

Présidentielle au Cameroun: Paul Biya brigue un 8ème mandat à 92 ans * FRANCE 24 Le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un huitième mandat à l'âge de 92 ans. L'élection présidentielle aura lieu le12 octobre 2025 au Cameroun.

