Françafrique. D'Alassane Ouattara à Paul Kagame, pluie de soutiens pour Nicolas Sarkozy (AI)

À la veille de son incarcération à la prison de la Santé, à Paris, le 21 octobre, l'ancien président français a reçu plus d'une dizaine d'appels de chefs d'État africains... Lire la suite

-----------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------