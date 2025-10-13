« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan » (All Africa)

« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan »

Article originel : 'France 24 Corroborates U.S.Claims of Sudan Chemical Weapons Use'

All Africa, 13.10.25



Une enquête de France 24 publiée hier a révélé que les Forces armées soudanaises (SAF) ont utilisé du chlore gazeux lors de deux frappes aériennes contre la raffinerie de pétrole d'El Jeili, au nord-est de Khartoum, et ses environs en septembre 2024, alors qu'elles tentaient de reprendre le contrôle de la zone aux Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire...Lire la suite