Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan » (All Africa)

par SLT 13 Octobre 2025, 18:36 Soudan Chlorine Gaz Allégations Articles de Sam La Touch

« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan »
Article originel : 'France 24 Corroborates U.S.Claims of Sudan Chemical Weapons Use'
All Africa, 13.10.25

Une enquête de France 24 publiée hier a révélé que les Forces armées soudanaises (SAF) ont utilisé du chlore gazeux lors de deux frappes aériennes contre la raffinerie de pétrole d'El Jeili, au nord-est de Khartoum, et ses environs en septembre 2024, alors qu'elles tentaient de reprendre le contrôle de la zone aux Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire...Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les forces des FSR soutenues par les Émirats arabes unis tuent plus de 60 civils dans un refuge soudanais (5pillarsuk)
Les forces des FSR soutenues par les Émirats arabes unis tuent plus de 60 civils dans un refuge soudanais (5pillarsuk)
Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)
Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)
Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)
Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)
Vitol pris entre deux feux alors que les Émirats arabes unis bloquent les livraisons de pétrole soudanais (Financial Times)
Vitol pris entre deux feux alors que les Émirats arabes unis bloquent les livraisons de pétrole soudanais (Financial Times)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog