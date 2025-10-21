Gaza est toujours sous le feu, et la dissidence aux États-Unis est attaquée (Mondoweiss)

Briefing hebdomadaire : Gaza est toujours sous le feu, et la dissidence aux États-Unis est attaquée Article originel : Weekly Briefing: Gaza is still under fire, and dissent in the United States is under attack Mondoweiss.net, 21.10.25

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------