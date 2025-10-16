Ghana-USA. Le deal de la honte (Afrique XXI)

GHANA-USA. LE DEAL DE LA HONTE

Des avocats du Ghana, du Soudan du Sud, du royaume d’Eswatini (ex-Swaziland) et des États-Unis coordonnent une action régionale auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union africaine – en plus de la procédure déjà engagée devant la Cour suprême du Ghana – dans l’affaire de onze hommes expulsés illégalement des États-Unis et expédiés en Afrique contre leur gré. Les avocats ghanéens des onze hommes ont établi qu’ils faisaient tous l’objet d’une décision de justice états-unienne interdisant leur expulsion.



eux vols en provenance des États-Unis, les 6 et 19 septembre, ont chacun conduit à Accra 14 Africains ressortissants d’Afrique de l’Ouest, tous (sauf un) non Ghanéens. Les situations de 11 passagers du premier vol1 ont révélé une violation de la Constitution ghanéenne puisque le gouvernement a contourné le Parlement pour faire droit à la demande états-unienne, selon l’avocat principal chargé du dossier, Me Oliver Barker-Vormawor, ce qui motive l’action imminente devant la Cour suprême. En effet, la haute juridiction a estimé, dans un arrêt rendu en 2017 au sujet des prisonniers de Guantánamo, que tout accord avec un pays étranger, y compris dans le domaine de l’accueil de ressortissants étrangers, devait être approuvé par le Parlement...