Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Ghana-USA. Le deal de la honte (Afrique XXI)

par SLT 16 Octobre 2025, 08:46 Ghana Trump Déportation Xénophobie Etatsunafrique Néocolonialisme USA Articles de Sam La Touch

Ghana-USA. Le deal de la honte
Afrique XXI, 10.10.25

GHANA-USA. LE DEAL DE LA HONTE

Des avocats du Ghana, du Soudan du Sud, du royaume d’Eswatini (ex-Swaziland) et des États-Unis coordonnent une action régionale auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union africaine – en plus de la procédure déjà engagée devant la Cour suprême du Ghana – dans l’affaire de onze hommes expulsés illégalement des États-Unis et expédiés en Afrique contre leur gré. Les avocats ghanéens des onze hommes ont établi qu’ils faisaient tous l’objet d’une décision de justice états-unienne interdisant leur expulsion.

eux vols en provenance des États-Unis, les 6 et 19 septembre, ont chacun conduit à Accra 14 Africains ressortissants d’Afrique de l’Ouest, tous (sauf un) non Ghanéens. Les situations de 11 passagers du premier vol1 ont révélé une violation de la Constitution ghanéenne puisque le gouvernement a contourné le Parlement pour faire droit à la demande états-unienne, selon l’avocat principal chargé du dossier, Me Oliver Barker-Vormawor, ce qui motive l’action imminente devant la Cour suprême. En effet, la haute juridiction a estimé, dans un arrêt rendu en 2017 au sujet des prisonniers de Guantánamo, que tout accord avec un pays étranger, y compris dans le domaine de l’accueil de ressortissants étrangers, devait être approuvé par le Parlement...

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

