Google et Amazon ont accepté d'informer secrètement Israël si des tribunaux étrangers exigent les données du projet Nimbus : rapport (The Cradle)

Les géants technologiques étatsuniens ont contribué au génocide à Gaza en fournissant à l'armée israélienne des services d'intelligence artificielle et de cloud computing... Lire la suite

Google et Amazon ont accepté d'informer secrètement Israël si des tribunaux étrangers exigent les données du projet Nimbus : rapport Article originel : Google, Amazon agreed to secretly notify Israel if foreign courts demand Project Nimbus data: Report The Cradle, 30.10.25

Une enquête conjointe menée par The Guardian et +972 Magazine a révélé que Google et Amazon se sont « soumis à des contrôles très peu orthodoxes » imposés par Israël dans le cadre d'un accord conclu en 2021 entre Tel Aviv et les deux entreprises technologiques.

Cet accord d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, connu sous le nom de « Project Nimbus », fournit à Israël des services avancés d'intelligence artificielle et de cloud computing.

Ces contrôles ont été insérés dans l'accord par Israël, « en prévision de contestations juridiques concernant l'utilisation de cette technologie dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza ».

Les documents du ministère israélien des Finances cités dans l'enquête révèlent les deux principaux contrôles imposés par Israël.

« Le premier interdit à Google et Amazon de restreindre l'utilisation de leurs produits par Israël, même si cette utilisation enfreint leurs conditions d'utilisation. La seconde oblige les entreprises à informer secrètement Israël si un tribunal étranger leur ordonne de remettre les données du pays stockées sur leurs plateformes cloud, contournant ainsi leurs obligations légales », écrit le magazine +972.

La loi étatsunienne CLOUD Act de 2018 permet aux autorités d'obliger les entreprises basées aux États-Unis à remettre des données, même si celles-ci sont stockées sur des serveurs situés en dehors du pays...Lire la suite