Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Guerre Russie-Ukraine. L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine (AFP)

par SLT 24 Octobre 2025, 10:24 Ukraine Guerre Russie Articles de Sam La Touch

Guerre Russie-Ukraine. L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine
AFP, 24.10.25

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 24.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 24.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Après les sanctions US-UE contre la Russie, Medvedev fustige le "pacificateur bavard" et déclare “Trump est désormais engagé dans la guerre contre la Russie”
Après les sanctions US-UE contre la Russie, Medvedev fustige le "pacificateur bavard" et déclare “Trump est désormais engagé dans la guerre contre la Russie”
Le Japon rejette l'appel des États-Unis à suspendre ses importations d'énergie russe (The Cradle)
Le Japon rejette l'appel des États-Unis à suspendre ses importations d'énergie russe (The Cradle)
Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelenskyy à accepter les conditions de Poutine sous peine d'être « détruit » par la Russie (Financial Times)
Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelenskyy à accepter les conditions de Poutine sous peine d'être « détruit » par la Russie (Financial Times)
Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Le Monde)
Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog