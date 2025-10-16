Il a tweeté que Charlie Kirk « ne restera pas dans les mémoires comme un héros ». Le département d'État lui a retiré son visa (The Intercept)

Il a tweeté que Charlie Kirk « ne restera pas dans les mémoires comme un héros ». Le département d'État lui a retiré son visa.
Article originel : He Tweeted Charlie Kirk “Won’t Be Remembered as a Hero.” The State Dept. Revoked His Visa.
The Intercept, 16.10.25
Nota Baloyi fait partie des nombreuses personnes qui ont perdu leur visa pour se rendre aux États-Unis parce qu'elles ont critiqué Charlie Kirk sur les réseaux sociaux...Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------