Il y a un an, Amnesty International déclarait que des armes françaises étaient utilisées dans la guerre au Soudan malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU (EuroNews)

par SLT 31 Octobre 2025, 10:17 SOudan France EAU Françafrique Collaboration Génocide Crimes contre l'humanité Néocolonialisme Emirafrique Articles de Sam La Touch

Des armes françaises utilisées dans la guerre au Soudan malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU, selon Amnesty International
French weapons used in Sudan war despite UN arms embargo, Amnesty says
Euronews, 14.11.2024

Des véhicules militaires et des technologies fabriqués par la France et les Émirats arabes unis (EAU) sont utilisés dans la guerre civile au Soudan, selon Amnesty International...Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 31.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 31.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

