Il y a un an, Amnesty International déclarait que des armes françaises étaient utilisées dans la guerre au Soudan malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU (EuroNews)

Des armes françaises utilisées dans la guerre au Soudan malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU, selon Amnesty International

French weapons used in Sudan war despite UN arms embargo, Amnesty says

Euronews, 14.11.2024



Des véhicules militaires et des technologies fabriqués par la France et les Émirats arabes unis (EAU) sont utilisés dans la guerre civile au Soudan, selon Amnesty International...Lire la suite

-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------