« Illégal... Inconstitutionnel... Dangereux... Inacceptable » : les troupes de la Garde nationale du Texas envahissent l'Illinois (Common Dreams)

« Illégal... Inconstitutionnel... Dangereux... Inacceptable » : les troupes de la Garde nationale du Texas envahissent l'Illinois Article originel : ‘Illegal... Unconstitutional... Dangerous... Wrong’: Texas National Guard Troops Invade Illinois Common Dreams, 08.10.25

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------