Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Info ou intox ? Selon France Soir, l’Élysée menacerait France-Soir afin d'étouffer la vérité sur la santé de Macron (Vidéo)

par SLT 11 Octobre 2025, 06:27 Macron Santé France Soir Allégations

« L’Élysée menace France-Soir pour étouffer la vérité sur la santé de Macron ! » - Xavier AzalbertTocsin (Vidéo)
 

Macron sous le scalpel : l'Élysée menace France-Soir pour étouffer la vérité sur sa santé. France-Soir persévère !
France Soir, 09.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

