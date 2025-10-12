Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Interview de Lecornu par Salamé : l'ombre de Glucksmann (Arrêt sur images)

par SLT 12 Octobre 2025, 06:45 France 2 JT Salamé Glucksmann Conflit d'intérêts Lecornu Articles de Sam La Touch

Interview de Lecornu par Salamé : l'ombre de Glucksmann
Arrêt sur images, 09.10.25

L'interview de Sébastien Lecornu par Léa Salamé au journal de 20 heures de France 2 a entraîné pour la première fois depuis 2022 de meilleures audiences pour le JT du service public que pour celui de TF1. À cause de la venue du Premier ministre démissionnaire en pleine crise politique, au bout de 48 heures de négociations avec les partis politiques et les partenaires sociaux ? Pas pour le numéro deux de France Télévisions Stéphane Sitbon-Gomez : "C’est la force et la puissance de Léa Salamé qui sait mettre son intelligence au service de l’éditorial", s'est-il plutôt félicité dans une interview chez Puremédias. Il y plaide en effet aussi "un succès à tous les niveaux" de Léa Salamé depuis son arrivée, contre l'évidence. "Y compris les gens les plus critiques et sarcastiques, tout le monde salue le talent de Léa Salamé", précise-t-il aussi, au cas où sa cécité ne serait pas assez manifeste... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

