Interview de Lecornu par Salamé : l'ombre de Glucksmann (Arrêt sur images)

L'interview de Sébastien Lecornu par Léa Salamé au journal de 20 heures de France 2 a entraîné pour la première fois depuis 2022 de meilleures audiences pour le JT du service public que pour celui de TF1. À cause de la venue du Premier ministre démissionnaire en pleine crise politique, au bout de 48 heures de négociations avec les partis politiques et les partenaires sociaux ? Pas pour le numéro deux de France Télévisions Stéphane Sitbon-Gomez : "C’est la force et la puissance de Léa Salamé qui sait mettre son intelligence au service de l’éditorial", s'est-il plutôt félicité dans une interview chez Puremédias. Il y plaide en effet aussi "un succès à tous les niveaux" de Léa Salamé depuis son arrivée, contre l'évidence. "Y compris les gens les plus critiques et sarcastiques, tout le monde salue le talent de Léa Salamé", précise-t-il aussi, au cas où sa cécité ne serait pas assez manifeste... Lire la suite