Israël a créé de fausses vidéos en 3D des « tunnels du Hamas » pour justifier ses attaques contre les hôpitaux de Gaza, selon un rapport (The Cradle)

par SLT 15 Octobre 2025, 08:03 Al Shifa Hôpital Fake news Israël Armée israélienne Gaza Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Israël a créé de fausses vidéos en 3D des « tunnels du Hamas » pour justifier ses attaques contre les hôpitaux de Gaza, selon un rapport
Article originel : Israel created fake 3D videos of 'Hamas tunnels' to justify attacks on Gaza hospitals: Report
The Cradle, 13.10.25

L'armée israélienne a utilisé des images en 3D provenant de jeux vidéo, de ressources en ligne, de créateurs de contenu et même du Scottish Maritime Museum.

(Photo credit: Israeli Army/+972 Magazine)

(Photo credit: Israeli Army/+972 Magazine)

Une nouvelle enquête révèle que l'armée israélienne a utilisé des modèles 3D fabriqués de toutes pièces, censés représenter les tunnels souterrains et le quartier général du Hamas, pour justifier le bombardement ou l'attaque de cibles civiles à Gaza, notamment l'hôpital Al-Shifa.

Cette enquête, publiée le 8 octobre, a été menée par des journalistes du magazine +972 et de Local Call en Israël, ainsi que par le collectif de recherche Viewfinder, le réseau suisse SRF et le média écossais The Ferret.

Les journalistes et les chercheurs « ont analysé 43 animations produites par l'armée israélienne depuis le 7 octobre et ont constaté que beaucoup d'entre elles contiennent de graves inexactitudes spatiales ou des éléments préfabriqués provenant non pas des renseignements classifiés, mais plutôt de bibliothèques commerciales, de créateurs de contenu et d'institutions culturelles ».

Les journalistes ont également interviewé des soldats israéliens impliqués dans la production de ces vidéos. Ceux-ci ont déclaré que « les animateurs embellissent régulièrement les images afin de souligner une menace supposée »...Lire la suite

