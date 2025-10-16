Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Israël bloque l'aide humanitaire à Rafah et menace de reprendre la guerre si le Hamas ne rend pas toutes les dépouilles d'otages (AFP)

par SLT 16 Octobre 2025, 09:01 Otages Rafah Guerre Hamas Gaza Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »
AFP, 16.10.25
...Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza...Lire la suite

Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l'accord
AFP, 16.10.25
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages.,,Lire la suite


Les familles d'otages appellent Israël à retarder l'application de l'accord
AFP, 16.10.25

