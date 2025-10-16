Israël bloque l'aide humanitaire à Rafah et menace de reprendre la guerre si le Hamas ne rend pas toutes les dépouilles d'otages (AFP)

Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »
AFP, 16.10.25
...Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza...Lire la suite
Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l'accord
AFP, 16.10.25
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages.,,Lire la suite
Les familles d'otages appellent Israël à retarder l'application de l'accord
AFP, 16.10.25