Israël continue de bombarder Gaza malgré l'ordre de Trump d'« arrêter immédiatement » (The Cradle)

Israël continue de bombarder Gaza malgré l'ordre de Trump d'« arrêter immédiatement »
Article originel : Israel continues bombing Gaza despite Trump's orders to ‘immediately stop'
The Cradle, 04.10.25
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------