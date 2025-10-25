Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Israël : les députés ne veulent pas de commission d’enquête sur le 7 octobre (Blast)

par SLT 25 Octobre 2025, 08:44 7 octobre Knesset Israël Commission d'enquête Refus Colonialisme Hamas Terrorisme Armée israélienne Palestine Articles de Sam La Touch

Israël : les députés ne veulent pas de commission d’enquête sur le 7 octobre
Blast, 24.10.25

Par 6 voix contre 4, la commission de contrôle de l’État de la Knesset – le Parlement israélien - a voté hier contre l’ouverture d’une enquête sur les événements liés au massacre du 7 octobre... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« Pas de Palestiniens innocents ». Le consentement israélien au génocide (Le Monde diplomatique)
« Pas de Palestiniens innocents ». Le consentement israélien au génocide (Le Monde diplomatique)
Une minute de silence en Israël pour le deuxième anniversaire du 7-Octobre, sur fond de négociations en Égypte (AFP)
Une minute de silence en Israël pour le deuxième anniversaire du 7-Octobre, sur fond de négociations en Égypte (AFP)
Faux drapeaux non reconnus : L'attaque du Hamas du 7 octobre (Off Guardian)
Faux drapeaux non reconnus : L'attaque du Hamas du 7 octobre (Off Guardian)
Libération attendue d'un otage à Gaza : « ni cessez-le-feu, ni libération » de prisonniers palestiniens, prévient Netanyahu (AFP)
Libération attendue d'un otage à Gaza : « ni cessez-le-feu, ni libération » de prisonniers palestiniens, prévient Netanyahu (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog