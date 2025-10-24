Israël rend 195 cadavres à Gaza, dont beaucoup sont mutilés, les mains liées et présentent des signes de torture (Mondoweiss)

Israël rend 195 cadavres à Gaza, dont beaucoup sont mutilés, les mains liées et présentent des signes de torture
Article originel : Israel returns 195 dead bodies to Gaza, many mutilated with hands bound, signs of torture
Par Tareq S. Hajjaj
Mondoweiss, 23.10.25
Le ministère de la Santé de Gaza a publié des photos des corps mutilés de prisonniers palestiniens. La plupart d'entre eux présentaient des signes évidents de torture : mains et pieds liés, yeux bandés, corps portant des traces de chenilles de chars, brûlures, fractures et blessures profondes... Lire la suite
