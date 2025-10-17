Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Israël rend les corps de prisonniers palestiniens présentant « des signes de torture, de mutilation et d'exécution » (Common Dreams)

par SLT 17 Octobre 2025, 07:15 Gaza Torture Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Israël rend les corps de prisonniers palestiniens présentant « des signes de torture, de mutilation et d'exécution »
Article originel : Israel Returns Palestinian Prisoners’ Bodies With ‘Signs of Torture, Mutilation, and Execution’
Common Dreams, 17.10.25

 


Un nombre inconnu de Palestiniens enlevés par Israël sont morts ou ont été tués pendant leur détention ; d'anciens prisonniers encore en vie ont décrit des tortures horribles et parfois mortelles... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 17.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 17.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

