Israël rend les corps de prisonniers palestiniens présentant « des signes de torture, de mutilation et d'exécution » (Common Dreams)

Israël rend les corps de prisonniers palestiniens présentant « des signes de torture, de mutilation et d'exécution »

Article originel : Israel Returns Palestinian Prisoners’ Bodies With ‘Signs of Torture, Mutilation, and Execution’

Common Dreams, 17.10.25



Un nombre inconnu de Palestiniens enlevés par Israël sont morts ou ont été tués pendant leur détention ; d'anciens prisonniers encore en vie ont décrit des tortures horribles et parfois mortelles... Lire la suite