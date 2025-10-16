Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey Epstein (Le Canard enchainé)

par SLT 16 Octobre 2025, 17:39 Lang Epstein Film Articles de Sam La Touch

Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey Epstein
Le Canard enchaîné, 02.09.25

L’ancien ministre de la Culture de Mitterrand a discrètement renoncé à diffuser un documentaire dédié à sa gloire et qui a été co-financé grâce à un don du milliardaire pédocriminel. Rideau !

Forger sa propre légende, c’est tout un art, maîtrisé à merveille par Jack Lang. « Je suis moi-même terrassé par la multitude des choses que j’ai été appelé à soutenir ou à imaginer », a-t-il récemment lâché, en toute humilité (France 5)... Lire la suite

