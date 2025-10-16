Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey Epstein (Le Canard enchainé)

L’ancien ministre de la Culture de Mitterrand a discrètement renoncé à diffuser un documentaire dédié à sa gloire et qui a été co-financé grâce à un don du milliardaire pédocriminel. Rideau !



Forger sa propre légende, c’est tout un art, maîtrisé à merveille par Jack Lang. « Je suis moi-même terrassé par la multitude des choses que j’ai été appelé à soutenir ou à imaginer », a-t-il récemment lâché, en toute humilité (France 5)... Lire la suite