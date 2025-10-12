Jt de 20h de France 2. En plein direct de Tel Aviv, une fan de Netanyahu crie "Macron démissionne, Macron rentre chez toi, vous êtes des antisémites !"

Le reporter Luc Lacroix s'est vu interrompre lors de son direct de Tel Aviv durant le Jt de France 2 (à 12' environ) par une probable fan de Netanyahu qui s'est écriée "Macron démissionne, Macron rentre chez toi, démissionne, la France vous êtes des antisémites ! Antisémites, on vous déteste !" obligeant le présentateur à couper la correspondance avec son journaliste sur le terrain.



Voir le Jt de 20h du dimanche 12.10.25