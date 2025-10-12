Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Jt de 20h de France 2. En plein direct de Tel Aviv, une fan de Netanyahu crie "Macron démissionne, Macron rentre chez toi, vous êtes des antisémites !"

par SLT 12 Octobre 2025, 18:26 France 2 JT Israël Macron Manifestation Colonialisme Palestine Reconnaissance Articles de Sam La Touch

Le reporter Luc Lacroix s'est vu interrompre lors de son direct de Tel Aviv durant le Jt de France 2 (à 12' environ) par une probable fan de Netanyahu qui s'est écriée "Macron démissionne, Macron rentre chez toi, démissionne, la France vous êtes des antisémites ! Antisémites, on vous déteste !" obligeant le présentateur à couper la correspondance avec son journaliste sur le terrain.

Voir le Jt de 20h du dimanche 12.10.25

Lire aussi :
- Antisémitisme et antisionisme : quand le piège se referme sur Macron (OLJ)

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

