Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt (AI)

par SLT 25 Octobre 2025, 09:01 RDC Coltan Cobalt Economie Articles de Sam La Touch

Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt
Africa Intelligence, 24.10.25

En quelques mois, le prix du minerai utile aux batteries a plus que doublé, porté par la politique de quotas imposée par le pouvoir congolais. Ce dernier, qui cherche à atteindre un prix optimal, veut toutefois éviter qu'une envolée excessive favorise les alternatives ou alimente un marché parallèle...Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

