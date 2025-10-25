Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt (AI)

Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt

Africa Intelligence, 24.10.25



En quelques mois, le prix du minerai utile aux batteries a plus que doublé, porté par la politique de quotas imposée par le pouvoir congolais. Ce dernier, qui cherche à atteindre un prix optimal, veut toutefois éviter qu'une envolée excessive favorise les alternatives ou alimente un marché parallèle...Lire la suite