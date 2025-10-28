L'Administration de la sécurité des transports s'est-elle appuyée sur un groupe controversé de « lutte contre l'extrémisme » pour inscrire des noms sur une liste de surveillance secrète ? (The Intercept)

Le sénateur Rand Paul enquête pour déterminer si le programme sur l'extrémisme de l'université George Washington entretenait des relations trop étroites avec la TSA.

La TSA s'est-elle appuyée sur un groupe controversé de « lutte contre l'extrémisme » pour inscrire des noms sur une liste de surveillance secrète ? Article originel : Did TSA Rely on Controversial “Counter-Extremism” Group to Put Names on a Secret Watchlist? Par Matt Sledge The Intercept, 28.10.25

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump il y a neuf mois, son administration a lancé des enquêtes très médiatisées sur des universités qui, selon lui, ont tardé à réprimer les manifestants pro-palestiniens.

La dernière enquête en date sur une université ne vient toutefois pas de la Maison Blanche et a reçu un soutien surprenant de la part de groupes arabes et musulmans qui affirment que des chercheurs universitaires auraient contribué à la surveillance exercée par le gouvernement.

L'enquête menée par le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky, vise le Programme sur l'extrémisme de l'université George Washington, un projet vieux de dix ans dans la capitale étatsunienne qui a donné une légitimité académique aux efforts visant à démasquer les djihadistes et les extrémistes nationaux présumés parmi nous.

Les membres du personnel du programme font fréquemment des apparitions à la télévision câblée pour donner leur avis sur des sujets allant de la montée de l'antisémitisme après les attaques du 7 octobre contre Israël menées par le Hamas à la menace des extrémistes de droite à la suite de l'émeute du Capitole du 6 janvier.

Paul a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce programme lors d'une audience de la commission sénatoriale sur la sécurité intérieure le mois dernier, consacrée au programme de surveillance « Quiet Skies » de l'Administration de la sécurité des transports (TSA). Il a affirmé que les employés du programme George Washington entretenaient peut-être des relations trop étroites avec le département de la Sécurité intérieure, l'agence mère de la TSA.

Les groupes de défense des droits des communautés arabes et musulmanes, fréquemment ciblées par les mesures de surveillance gouvernementales depuis les attentats du 11 septembre, ont salué l'enquête de Paul sur le programme George Washington.

« L'audience de cette semaine a confirmé ce que des millions de personnes soupçonnaient : les initiés de Washington ont utilisé le système de surveillance comme une arme contre des Etatsuniens respectueux de la loi », ont déclaré l'American-Arab Anti-Discrimination Committee et le Muslim Public Affairs Council dans un communiqué de presse commun publié peu après l'audience. « Si la TSA a utilisé les rapports de ce groupe comme seule « preuve », c'est un scandale. »...