L'ancienne attachée de presse de Biden, qui a défendu le génocide à Gaza, « très fière de tout » ce qu'elle a fait (Common Dreams)

par SLT 27 Octobre 2025, 21:32 Génocide Karine Jean-Pierre Collaboration Biden Gaza Israël USA Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

 L'ancienne attachée de presse de Biden, qui a défendu le génocide à Gaza, « très fière de tout » ce qu'elle a fait
Article originel :  Former Biden Press Secretary, Who Defended Gaza Genocide, ‘Very Proud of Everything’ She Did
Common Dreams, 27.10.25


« L'une des choses les plus dégoûtantes que vous verrez aujourd'hui, mais aussi extrêmement révélatrice », a déclaré un critique à propos de l'apparition de Karine Jean-Pierre sur MSNBC.... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

