L'arc méditerranéen : le nouveau front de guerre de Washington pour encercler la Chine et la Turquie (The Cradle)

par SLT 16 Octobre 2025, 17:55 Turquie USA Chine Israël Impérialisme Articles de Sam La Touch

Article originel : The Mediterranean Arc: Washington’s new war front to box in China and Turkiye
The Cradle, 16.10.25


L'alliance tripartite entre la Grèce, Chypre et Israël se renforce en tant que noyau sécuritaire et politique d'un projet plus vaste visant à relier la Méditerranée à l'océan Indien et à encercler l'influence croissante de la Chine en Asie occidentale et en Europe du Sud. La Turquie considère cette alliance comme une menace stratégique directe pour ses ambitions régionales et sa sécurité nationale... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
