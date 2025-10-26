L'État islamique renaît en Syrie, comblant le vide laissé par les États-Unis et l'effondrement du régime d'Assad (Wall Street Journal)

L'État islamique renaît en Syrie, comblant le vide laissé par les États-Unis

Article originel : Islamic State Rises Again in Syria, Filling a Void Left by U.S.

Wall Street Journal, 24.10.25



Les attaques du groupe militant se multiplient, profitant de la présence américaine réduite et de l'effondrement du régime d'Assad...Lire la suite